В Нидерландах из-за беспорядков остановили футбольный матч "Аякс" - "Гронинген"

Зачинщики и участники понесут наказание, отметили в KNVB

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 1 декабря. /ТАСС/. Матч между футбольными клубами "Аякс" и "Гронинген" в Амстердаме остановили из-за беспорядков на трибунах. Об этом сообщил Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB).

"Безопасность игроков и всех, кто работает на поле и вокруг него, не может быть обеспечена. Мы понимаем разочарование подавляющего большинства добросовестных болельщиков "Аякса" и гостей из Гронингена. Те, кто устроил беспорядки, приходят на матч не ради футбола", - говорится в сообщении федерации в соцсети X.

В KNVB подчеркнули, что зачинщики и участники беспорядков понесут наказание. По данным союза, за использование пиротехники нарушителям грозит штраф в размере 450 евро и запрет на посещение стадиона сроком от 18 до 60 месяцев. "Это прежде всего печально для тех, кто действительно поддерживает свой клуб, для настоящих фанатов", - отметили в организации.

Как уточняется в сообщении, прерванный матч будет доигран во вторник, 2 декабря, в 14:30 по местному времени (16:30 мск). Встреча пройдет без зрителей. В KNVB также сообщили о начале дисциплинарного расследования по итогам "неприемлемых событий", произошедших во время воскресного матча.