Вяльбе назвала неприемлемым поведение лыжника Большунова

Трехкратный олимпийский чемпион после финиша спринтерской гонки на этапе Кубка России толкнул Александра Бакурова, в результате чего тот получил травму

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе © Егор Алеев/ ТАСС

КИРОВСК /Мурманская область/, 1 декабря. /ТАСС/. Поступок трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске был непонятным. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

29 ноября Большунов во время гонки упал после борьбы с Александром Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и был отстранен от тренировок на две недели.

"Конечно, мне хотелось бы, чтобы больше обсуждались спортивные моменты, а не конфликты, - сказала Вяльбе. - А так, наш вид спорта не подразумевает каких-то силовых моментов. Поведение Александра неприемлемо, тем более что гонка к тому моменту уже завершилась. Для меня это непонятно".

Первый этап Кубка России проходил в Кировске с 27 по 30 ноября. Следующий пройдет в Тюмени с 4 по 7 декабря.