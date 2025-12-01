В РФС рассказали об общении с представителями Федерации футбола КНДР

Женская сборная России по футболу в конце ноября провела сборы в Пхеньяне

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Представители Российского футбольного союза (РФС) на сборе женской команды смогли пообщаться с руководством Федерации футбола КНДР. Об этом ТАСС рассказала директор департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

Женская сборная России в ноябре провела сбор в Пхеньяне. Российские футболистки провели два товарищеских матча с командой КНДР (2:5, 1:1).

"Помимо футбола, удалось пообщаться с руководством Федерации футбола КНДР. Это большая удача, что коллеги оказались готовы встретиться, рассказать о своем опыте и даже провести экскурсию в главную академию для девочек, - сказала Сучкова. - Прежде всего меня интересовало, как выстроена их система подготовки футболисток, поскольку сборные КНДР - чемпионки мира среди команд в возрасте до 20 лет и до 17 лет. Их успех базируется прежде всего на четко выстроенной системе селекции. Есть региональные футбольные школы, которые отбирают детей из общеобразовательных школ районов, в которых внедрен футбол".

"По сути, это аналог нашего проекта "Футбол в школе". Также есть самая главная футбольная школа, которая находится в Пхеньяне. Туда дважды в год отбирают самых талантливых детей, и для любой семьи это честь, если их ребенок попадает туда. Это интернат, где дети живут и учатся с 7 до 17 лет и по общеобразовательному профилю, и проходят футбольную подготовку. На этой базе и формируются юниорские и молодежные сборные, побеждающие на чемпионатах мира", - добавила она.

Сучкова рассказала, что в сборной КНДР тоже опираются на опыт европейских коллег. "Интересно, что в нашем стереотипе КНДР - закрытая страна. Но коллеги рассказали, что они изучают и европейских опыт ведущих лиг, и американский, - отметила она. - Методический совет все это изучает и последовательно внедряет. Звучит все логично и стройно. Дальше - вопрос дисциплины, чтобы это соблюдать. Это жесткая и очень конкурентная система".

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.