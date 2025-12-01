Умер двукратный победитель Roland Garros Никола Пьетранджели

Ему было 92 года

Никола Пьетранджели © Franco Origlia/ Getty Images

РИМ, 1 декабря. /ТАСС/. Двукратный победитель Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) в одиночном разряде итальянец Никола Пьетранджели умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

"Культовая фигура в итальянском теннисе, оставившая после себя выдающееся наследие. Теннисному миру будет его очень не хватать", - говорится в сообщении.

Пьетранджели выиграл Roland Garros в одиночном разряде в 1959 и 1960 годах. Также он доходил до финала турнира в 1961 и 1964 годах, проиграв в обоих матчах за титул испанцу Мануэлю Сантане. В 1958 году Пьетранджели стал победителем Roland Garros в смешанном разряде, в 1959-м - в парном. Он является одним из двух итальянцев, побеждавших на этом соревновании в одиночном разряде. Также это удавалось Адриано Панатте (1976). До финала доходили Джорджо де Стефани (1932) и Янник Синнер (2025).

Среди итальянцев турниры Большого шлема в мужском одиночном разряде выигрывали только Синнер (4), Пьетранджели (2) и Панатта (1). При этом на других соревнованиях подобного уровня Пьетранджели никогда не доходил до финала, показав лучший результат на Уимблдоне - в 1960 году он проиграл в полуфинале. Всего за карьеру он выиграл 44 титула в одиночном разряде и 8 - в парном. В одиночном разряде его наивысшей позицией в мировом рейтинге было третье.

В составе сборной Италии Пьетранджели дважды доходил до финала Кубка Дэвиса (1960, 1961). Ему принадлежат рекорды турнира по числу выигранных матчей в одиночном разряде (78 побед при 32 поражениях) и с учетом всех разрядов (120-44). В паре он занимает по этому показателю третье место (42-12). В 1986 году Пьетранджели первым из итальянцев ввели в Международный зал теннисной славы.