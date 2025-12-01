В РФС активно работают над поиском соперников для женской сборной

Директор департамента женского футбола РФС Мария Сучкова отметила, что приоритет отдается наиболее сильным командам

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Соперники женской сборной России по футболу на 2026 год пока не определены, но Российский футбольный союз (РФС) активно работает над этим. Об этом ТАСС заявила директор департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

Женская сборная России в ноябре провела сбор в Пхеньяне. Российские футболистки сыграли два товарищеских матча с командой КНДР (2:5, 1:1).

"Естественно, мы все надеемся, что период нашего отстранения закончится. Но сейчас делаем все, что от нас зависит, - сказала Сучкова. - И под каждое международное окно будем стараться искать возможность провести спарринги. В соответствии с установкой главного тренера сборной всегда отдаем приоритет наиболее сильным соперникам. Пока на следующий год соперники не определены, но мы активно работаем над этим вопросом".

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.