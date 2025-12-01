Бывший главный тренер "Кайрата" Кекер умер в возрасте 46 лет

Причины смерти не называются

АСТАНА, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер казахстанского футбольного клуба "Кайрат" Кирилл Кекер умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Это невосполнимая и огромная потеря для всего клуба. Мы глубоко потрясены уходом человека, который более десяти лет был важнейшей частью системы "Кайрата" и одним из тех, кто определял направление развития нашего футбола, - говорится в сообщении. - Кирилл Сергеевич был преданным своему делу профессионалом, строгим и справедливым наставником, человеком, который умел раскрывать потенциал молодых игроков и поддерживать их в самые важные моменты. Его вклад в развитие академии, первой команды и юношеской сборной Казахстана невозможно переоценить. "Кайрат" выражает искренние соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича Кекера".

Кекер возглавил "Кайрат" в июне 2022 года после того, как в отставку был отправлен Курбан Бердыев, дважды побеждавший в чемпионате России во главе казанского "Рубина". Занимаемую должность Кекер покинул в апреле 2024 года. В 2025 году он работал с юношеской сборной Казахстана среди игроков не старше 19 лет и руководил академией "Кайрата".