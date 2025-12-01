Украинскую судью Лисову отстранили на год за запугивание фигуриста

Инцидент произошел в октябре 2024 года

Редакция сайта ТАСС

© Maddie Meyer/ Getty Images

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /ТАСС/. Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) отстранила на год украинскую судью Алена Лисову от профессиональной деятельности за запугивание фигуриста. Об этом сообщила пресс-служба организации.

На Лисову пожаловался спортсмен, выступающий в танцах на льду, его имя не раскрывается. Судья подошла к нему во время соревнований и заявила, что катание дуэта ужасно, отметив, что это позиция нескольких арбитров. Позднее Лисова заявила, что для исправления ситуации фигуристам нужно вернуться к прежним тренерам, а если этого не сделать, то о соревнованиях можно забыть, так как "она об этом позаботится".

Инцидент произошел в октябре 2024 года во время проведения Budapest Trophy. Украину на том турнире представляла только одна танцевальная пара - Мария Пинчук и Никита Погорелов. В то время они перешли от тренера Галины Чуриловой к Маттео Дзанни.

Дисциплинарная комиссия ISU посчитала, что Лисова нарушила кодекс этики. Судью отстранили на год с учетом срока временного отстранения, поэтому она сможет вернуться к работе в январе. На этот же период ей запретили контактировать со спортсменом.