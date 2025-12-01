"Ред Булл" и Марко извинились за слова об Антонелли после гонки в Катаре

Советник команды заявил, что итальянский пилот "Мерседеса" умышленно пропустил британца Ландо Норриса на предпоследнем круге гонки Гран-при Катара

Редакция сайта ТАСС

Ландо Норрис и Кими Антонелли © Clive Mason/ Getty Images

ВЕНА, 1 декабря. /ТАСС/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" принесла извинения за слова советника коллектива Хельмута Марко о действиях итальянского гонщика "Мерседеса" Кими Антонелли в конце гонки Гран-при Катара. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой "Ред Булл".

30 ноября после завершения гонки Марко заявил, что Антонелли специально пропустил британца Ландо Норриса из "Макларен" на предпоследнем круге, чтобы помочь ему в борьбе за титул.

"Комментарии, сделанные после Гран-при Катара, предполагающие, что Кими Антонелли намеренно позволил Ландо Норрису обогнать себя, явно неверны, - говорится в заявлении. - На повторе видно, как Антонелли на мгновение теряет контроль над автомобилем, позволяя Норрису обогнать себя. Мы искренне сожалеем, что это привело к тому, что Кими подвергся оскорблениям в интернете".

Извинения принес и Марко. "Я еще раз внимательно посмотрел запись, - приводит его комментарий портал F1-insider. - В первый раз Антонелли мог бы удержаться немного лучше [когда Оскар Пиастри обогнал его в первом повороте]. Во второй раз это была ошибка пилота, а не преднамеренное действие. Мне жаль, что Антонелли подвергся такой критике в интернете. Еще раз уточню: он не пропустил Норриса намеренно".

Перед последней гонкой Норрис возглавляет зачет пилотов, имея на счету 408 очков. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен занимает второе место с 396 очками. Заключительный этап пройдет в Абу-Даби с 5 по 7 декабря.