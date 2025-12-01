"Мерседес" обратится в FIA из-за угроз смерти в адрес гонщика Антонелли

У болельщиков вызвало негодование то, что пилот команды пропустил на последних кругах британца Ландо Норриса, который борется за титул

Кими Антонелли © Peter Fox/ Getty Images

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Руководство команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" обратится в Международную автомобильную федерацию (FIA) из-за угроз смерти, направленных в адрес итальянского гонщика Кими Антонелли. Об этом сообщил портал Racing News 365.

30 ноября после завершения гонки Гран-при Катара советник "Ред Булл" Хельмут Марко заявил, что Антонелли специально пропустил британца Ландо Норриса из "Макларена" на предпоследнем круге, чтобы помочь ему в борьбе за титул. На следующий день в "Ред Булл" извинились за слова Марко.

"Команда "Мерседес" намерена передать в FIA комментарии и сообщения в социальных сетях, адресованные Кими Антонелли, после того как итальянец подвергся оскорблениям в интернете, - сказали в команде. - Зафиксировано более 1 100 серьезных или подозрительных комментариев в аккаунтах Антонелли, причем некоторые из них представляли собой угрозы смерти или пожелания ему зла. Кроме того, в аккаунтах "Мерседес" было отмечено более 330 резких комментариев".

Перед последней гонкой Норрис возглавляет зачет пилотов, имея на счету 408 очков. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен занимает второе место с 396 очками. Заключительный этап пройдет в Абу-Даби с 5 по 7 декабря.