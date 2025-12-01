Петросян и Гуменник приняли приглашение об участии в Олимпиаде

Олимпийские игры 2026 году пройдут в Италии с 6 по 22 февраля

ТАСС, 1 декабря. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашение об участии в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее МОК подтвердил допуск Петросян и Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Петросян и Гуменник в сентябре выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпиаду. После этого спортсмены должны были дождаться решения специальной комиссии МОК для допуска и приглашения на Игры.

Помимо Петросян и Гуменника, из россиян на Олимпиаду отобрался ски-альпинист Никита Филиппов, он пока не получил приглашения на Олимпиаду. 30 ноября стало известно, что россияне завоевали квоты на дистанциях 1 000 м и 1 500 м у мужчин и на дистанциях 500 м и 1 000 м у женщин в шорт-треке, отбор по конькобежному спорту продолжается. Квоты в шорт-треке не являются именными, на Олимпийских играх у россиян смогут выступить один мужчина и одна женщина. Пресс-служба МОК отмечает, что список допущенных до Игр нейтральных спортсменов будет обновляться. Приглашение на Олимпиаду также получила белорусская фигуристка Виктория Сафонова.

Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России. Гуменнику 23 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.