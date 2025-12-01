Семье Симоняна передали золотую медаль Героя Труда России

Звание Героя Труда России было присвоено Никите Симоняну 10 октября 2025 года за особые заслуги перед государством

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов передал золотую медаль Героя Труда России семье лучшего бомбардира московского "Спартака" и олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР Никиты Симоняна. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Звание Героя Труда России было присвоено Симоняну 10 октября 2025 года за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973). Симонян занимал должность первого вице-президента РФС с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.