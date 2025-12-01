Тарпищев не считает переход Рахимовой в команду Узбекистана предательством

Президент Федерации тенниса России отметил, что спортсменка пошла на такой шаг для попадания на Олимпиаду

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Переход российской теннисистки Камиллы Рахимовой в команду Узбекистана не является предательством - она хочет выступить на Олимпиаде. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее стало известно, что Рахимова получила гражданство Узбекистана и намерена выступать под флагом страны.

"Это не предательство, а желание поиграть. Россиянкой она остается, но просто меняет спортивное гражданство. Такие движения происходят из-за предстоящей Олимпиады. У нас в сборную она не проходила бы. За Узбекистан - может попасть. Но не факт, что сумеет это сделать. Чтобы попасть на Олимпиаду, надо быть в топ-60 - топ-70", - сказал Тарпищев.