Леонида Слуцкого номинировали на звание тренера года в Китае

В прошедшем сезоне клуб занял второе место в чемпионате Китая, выиграл суперкубок страны и вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов

Главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий © Kenta Harada/ Getty Images

ПЕКИН, 1 декабря. /ТАСС/. Леонида Слуцкого, возглавляющего "Шанхай Шэньхуа", номинировали на звание тренера года в Китае. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне российский специалист занял с "Шанхай Шэньхуа" второе место в чемпионате Китая и впервые вывел клуб в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Также команда выиграла Суперкубок Китая.

Слуцкому 54 года, он возглавляет китайский клуб с декабря 2023 года. По ходу карьеры он тренировал казанский "Рубин", элистинский "Уралан", "Москву", самарские "Крылья Советов", ЦСКА, английский "Халл" и нидерландский "Витесс". Вместе с ЦСКА специалист трижды стал чемпионом России, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России.