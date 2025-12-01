Леонида Слуцкого номинировали на звание тренера года в Китае
Редакция сайта ТАСС
15:02
ПЕКИН, 1 декабря. /ТАСС/. Леонида Слуцкого, возглавляющего "Шанхай Шэньхуа", номинировали на звание тренера года в Китае. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В прошедшем сезоне российский специалист занял с "Шанхай Шэньхуа" второе место в чемпионате Китая и впервые вывел клуб в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Также команда выиграла Суперкубок Китая.
Слуцкому 54 года, он возглавляет китайский клуб с декабря 2023 года. По ходу карьеры он тренировал казанский "Рубин", элистинский "Уралан", "Москву", самарские "Крылья Советов", ЦСКА, английский "Халл" и нидерландский "Витесс". Вместе с ЦСКА специалист трижды стал чемпионом России, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России.