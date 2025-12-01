"Сочи" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 0:0

СОЧИ, 1 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" сыграли вничью с махачкалинским "Динамо" со счетом 0:0 в домашнем матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Сочи" продлил серию без побед в РПЛ до четырех матчей, ранее команда потерпела три поражения подряд. Безвыигрышная серия махачкалинцев в чемпионате страны составляет три встречи (два поражения, одна ничья).

"Сочи" занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 9 очков. "Динамо" располагается на 13-й строчке с 15 очками.

В следующем туре "Сочи" 7 декабря примет московский "Локомотив", "Динамо" в тот же день дома сыграет с "Пари Нижний Новгород".