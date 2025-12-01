"Салават Юлаев" победил ЦСКА в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 после серии буллитов

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Салавата Юлаева" Семен Вязовой © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:2 после серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 7 895 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Салавата Юлаева" отметились Джек Родуолд (5-я минута) и Александр Жаровский (37). У ЦСКА отличились Денис Гурьянов (43) и Прохор Полтапов (47). Победный буллит на счету Шелдона Ремпала.

ЦСКА потерпел третье поражение в четырех последних матчах в КХЛ, единственную победу на этом отрезке команда одержала над тольяттинской "Ладой" (4:2). "Салават Юлаев" выиграл третий матч подряд в КХЛ, ранее подопечные Виктора Козлова победили нижнекамский "Нефтехимик" (3:1) и астанинский "Барыс" (7:4).

ЦСКА располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 32 очка в 32 матчах. "Салават Юлаев" с 29 очками после 31 игры занимает 7-е место на Востоке.

В следующем матче ЦСКА 3 декабря дома сыграет против нижегородского "Торпедо", "Салават Юлаев" в тот же день в гостях встретится с китайским "Шанхай Дрэгонс".

В других матчах понедельника череповецкая "Северсталь" одержала домашнюю победу над челябинским "Трактором" (3:2), "Барыс" на выезде уступил новосибирской "Сибири" (1:4).