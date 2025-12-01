"Ницца" осудила нападение фанатов на футболистов команды

Ранее стало известно, что болельщики "Ниццы" напали на футболистов команды на клубной базе из-за неудовлетворительных результатов

Футболисты "Ниццы" © AP Photo/ Philippe Magoni

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Ницца" считает неприемлемым нападение фанатов на игроков команды и выражает полную поддержку футболистам. Об этом сообщает пресс-служба "Ниццы".

Ранее портал Foot Mercato сообщил, что болельщики "Ниццы" напали на футболистов команды на клубной базе из-за неудовлетворительных результатов. Несколько фанатов напали на нигерийского нападающего команды Терема Моффи и ивуарийского полузащитника Жереми Бога. Сообщается, что болельщики били футболистов и плевали в них.

"Клуб понимает разочарование, вызванное чередой неудачных выступлений. Однако подобные инциденты неприемлемы. Несколько членов клуба подверглись нападению. "Ницца" выражает им полную поддержку и самым решительным образом осуждает эти действия", - говорится в заявлении.

"Ницца" потерпела шесть поражений подряд во всех турнирах. В чемпионате Франции после 14 туров команда занимает 10-е место с 17 очками.