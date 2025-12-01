Сын победителя Лиги чемпионов Тьяго Силвы подписал контракт с "Челси"

Исаго Силва играет в системе "Челси" с 13 лет

Редакция сайта ТАСС

© Richard Heathcote/ Getty Images

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Сын победителя Лиги чемпионов 2021 года в составе английского "Челси" бразильца Тьяго Силвы Исаго Силва подписал профессиональный контракт с лондонским клубом. Об этом сообщает пресс-служба "Челси".

О сроке контракта с футболистом, выступающим на позиции защитника, не сообщается.

Исаго Силве 17 лет. Он выступает в системе "Челси" с 13 лет. В текущем сезоне он провел один матч в составе команды "Челси" среди игроков до 18 лет.

Тьяго Силве 41 год, с 2024 года он выступает за бразильский "Флуминенсе", воспитанником которого он является. За "Челси" бразилец играл с 2020 по 2024 год, вместе с командой он стал обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. Ранее он также выступал за итальянский "Милан" и французский "Пари Сен-Жермен", с "Миланом" Силва один раз выиграл чемпионат Италии, с ПСЖ он семь раз стал чемпионом Франции. В январе 2005 года Силва перешел из португальского "Порту" в московское "Динамо", однако не провел за бело-голубых ни одного матча из-за заражения туберкулезом. Силва не играл год, а в январе 2006 года присоединился к "Флуминенсе" в качестве свободного агента.