Грицюк и Проворов сделали по передаче в матче НХЛ "Нью-Джерси" - "Коламбус"

Встреча завершилась победой "Коламбуса" со счетом 5:3

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк © AP Photo/ Chris O'Meara

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. "Коламбус" одержал победу над "Нью-Джерси" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дентон Матейчук (10-я минута), Шон Монахан (22, 48), Чарли Койл (47) и Майлз Вуд (54). У проигравших отличились Нико Хишир (2), Ондржей Палат (4) и Тимо Майер (52).

По одной результативной передаче на свой счет записали нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк и защитник "Коламбуса" Иван Проворов.

"Нью-Джерси" занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, "Коламбус" - 7-е. На счету команд 33 и 29 очков соответственно после 26 игр. В следующем матче "Нью-Джерси" в ночь на 4 декабря по московскому времени примет "Даллас", "Коламбус" днем позднее дома сыграет с "Детройтом".