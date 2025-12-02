Две голевые передачи Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Филадельфию"

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Питтсбурга"

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. "Питтсбург" обыграл "Филадельфию" со счетом 5:1 в выездной игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей голы забили Сидни Кросби (10-я и 29-я минуты), Брайан Раст (36), Томми Новак (54) и Кевин Хейз (56). Единственную шайбу в составе проигравшей команды забросил Тайсон Фёрстер (26).

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сделал два результативных паса. На счету россиянина 26 очков (6 голов + 20 передач) в 25 матчах регулярного чемпионата. Среди соотечественников он уступает в списке лучших бомбардиров только нападающему "Тампы" Никите Кучерову (11+21) и форварду "Миннесоты" Кириллу Капризову (17+14).

Кросби в 60-й раз открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он обошел по этому показателю двукратного обладателя Кубка Стэнли чеха Яромира Ягра (59). Теперь канадский нападающий и капитан "Питтсбурга" занимает чистое третье место, его опережают российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин (73) и бывший форвард сборной США Бретт Халл (65).

"Питтсбург" занимает 4-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 31 очко в 25 играх, "Филадельфия" идет пятой с таким же количеством очков и матчей. "Питтсбург" в следующем матче сыграет в гостях против "Тампы" в ночь на 5 декабря по московскому времени, "Филадельфия" днем ранее примет "Баффало".