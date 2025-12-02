"Бруклин" одержал первую домашнюю победу в сезоне НБА. Демин набрал 9 очков

Также на счету россиянина 1 подбор и 4 результативные передачи

Редакция сайта ТАСС

Баскетболисты "Шарлотт" Ламело Болл и "Бруклина" Егор Демин © AP Photo/ Adam Hunger

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. "Бруклин" обыграл "Шарлотт" со счетом 116:103 и одержал первую домашнюю победу в текущем регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард "Бруклина" Майкл Портер - 35 очков. В составе "Шарлотт" больше всех очков набрал американский нападающий Кон Кнуппель (18).

Защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 9 очков. Россиянин провел на площадке 26 минут 41 секунду. За это время игрок также сделал 1 подбор и 4 результативные передачи.

"Бруклин" выиграл первый домашний матч в нынешнем сезоне НБА, эта встреча стала 10-й для клуба на своем паркете. Всего на счету команды 4 победы по итогам 20 матчей. Она занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре "Бруклин" в ночь на 4 декабря по московскому времени сыграет в гостях против "Чикаго".

"Шарлотт" располагается на 12-й позиции Восточной конференции с 6 победами после 21 встречи. Следующий матч команда проведет на выезде с "Нью-Йорком" в ночь на 4 декабря.