Гарифуллина считает, что россиянкам по силам выиграть Шахматную олимпиаду

Ранее россиянки выиграли командный чемпионат мира
04:56
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Российские шахматистки имеют хорошие шансы выиграть золото Всемирной шахматной олимпиады - 2026 в Самарканде. Такое мнение ТАСС высказала победитель чемпионата мира по шахматам среди женских команд Лея Гарифуллина.

"Наша команда, я считаю, очень сильная за счет сплоченности и командного духа, все готовы друг друга поддержать, все смотрят друг за другом, чтобы, если кто-то не в настроении или еще что-то такое, можно было заменить на кого-то, чтобы кто-то был готов помочь с подготовкой, - сказала она. - В общем бескорыстная, добрая атмосфера, и я считаю, что именно в такой команде должно быть олимпийское золото. Его мы, конечно, выиграем, если в 2026 году нас допустят на Шахматную олимпиаду в Самарканде".

Российские шахматистки 23 октября обыграли сборную Азербайджана в финале командного чемпионата мира. Поединок состоял из двух матчей. В первом россиянки одержали победу со счетом 3:1. Свои партии выиграли Александра Горячкина и Полина Шувалова, вничью сыграли Екатерина Лагно и Гарифуллина. Во втором матче россиянки выиграли со счетом 2,5:1,5. Победу одержала Гарифуллина, вничью сыграли Горячкина, Лагно и Шувалова. 

