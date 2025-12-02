Газзаев считает, что на приз ТАСС "За верность" претендуют достойные тренеры

Вместе с Валерием Газзаевым на приз претендуют Юрий Семин, Гаджи Гаджиев, Анатолий Давыдов, Сергей Семак и Олег Романцев

Редакция сайта ТАСС

Валерий Газзаев © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. На приз "За верность" имени бывшего игрока столичного "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова в категории "За вклад в российский футбол" претендуют достойные тренеры. Такое мнение ТАСС высказал один из номинантов, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.

Вместе с Газзаевым за победу в категории "За вклад в российский футбол" поборются Юрий Семин, Гаджи Гаджиев, Анатолий Давыдов, Сергей Семак и Олег Романцев.

"Среди номинантов собрано созвездие наших тренеров. Рад, что тренеры в целом вносят в клад в развитие отечественного футбола, они своей профессиональной деятельностью двигают его вперед, - сказал Газзаев. - Все номинанты вносили и продолжают вносить новое для истории российского футбола. Каждый достоин победы, каждый внес огромный вклад в отечественный футбол".

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов "За верность" станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.

Приз был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за выдающиеся достижения в спорте и исключительную верность футболу и своему клубу. Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщики независимо от клубных пристрастий. По словам Дегтярева, приз поможет молодежи выбрать правильные моральные ориентиры среди футболистов.