The Athletic: УЕФА обсуждает возможное отстранение Израиля

Отмечается, что представители Союза европейских футбольных ассоциаций попросили собрать мнения экспертов по правам человека, которые помогут в принятии будущих решений

ЖЕНЕВА, 2 декабря. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел встречи с представителями стран, поддерживающими Палестину, для изучения механизмов отстранения израильских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации. Об этом сообщает портал The Athletic.

По данным источника, УЕФА в сентябре был близок к тому, чтобы провести голосование по вопросу дальнейшего участия израильских сборных и клубов в еврокубковых турнирах, однако руководство органа решило воздержаться от этого после достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

УЕФА продолжает встречи с поддерживающими палестинскую позицию членами организации. На одной из них представители Союза европейских футбольных ассоциаций попросили собрать мнения экспертов по правам человека, которые помогут в принятии будущих решений. Отмечается, что УЕФА внимательно следит за ходом рассмотрения двух судебных исков, поданных в Ирландии и Швейцарии, которые могут вынудить организацию ввести ограничения в отношении Израиля в соответствии с международным правом.

Ранее Футбольная ассоциация Ирландии проголосовала за подачу официального ходатайства в УЕФА с требованием отстранить Израиль от участия в еврокубках. В качестве юридических аргументов ирландская федерация утверждает, что были нарушены два положения из устава УЕФА: организация якобы не проводит эффективную политику борьбы с расизмом и позволяет Израилю организовывать клубы "в незаконных поселениях на оккупированном Западном берегу без согласия Палестинской футбольной ассоциации".

Судебное разбирательство в Швейцарии будет инициировано на схожих правовых основаниях в течение ближайших двух недель. В иске, который поддержит неназванный швейцарский парламентарий, будет подниматься вопрос о том, следует ли УЕФА продолжать пользоваться налоговыми льготами в этой стране в случае признания его виновным в нарушении международного права.

1 октября телеканал RMC Sport сообщил, что несколько национальных федераций просят Союз европейских футбольных ассоциаций отстранить израильские сборные и клубы от соревнований из-за ситуации в Газе. Газета The Times сообщала, что руководители некоторых европейских клубов связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков.