В клубе КХЛ "Салават Юлаев" рассчитывают выйти в плей-офф

Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Уфимский "Салават Юлаев" находит свою игру после неудачного старта в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и ставит перед собой цель выйти в плей-офф. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал генеральный директор команды Ринат Баширов.

Уфимская команда находится на серии из трех побед. В начале регулярного чемпионата "Салават Юлаев" проиграл 12 игр из 15.

"Конечно, - ответил Баширов на вопрос о том, налаживается ли жизнь после неудачного отрезка в начале сезона. - Мы не можем позволить себе игру "волнами". Нужно постоянство, уверенное движение вперед. Пока есть проблемы во взаимодействии и в составе, молодые постепенно втягиваются, но мы постепенно находим свою игру. Главное - попасть в плей-офф".

"Салават Юлаев" занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 29 очков в 31 матче.