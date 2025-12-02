12 стран примут участие в киберспортивном студенческом турнире

Соревнования пройдут 20-21 декабря в Москве

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Открытые киберспортивные студенческие игры соберут участников из 12 стран. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

"В год своего 25-летия Федерация компьютерного спорта России в четвертый раз проведет масштабный финал Открытых киберспортивных студенческих игр, - сказал Смит. - Из года в год этот флагманский турнир растет во всех смыслах, и что для нас наиболее отрадно, увеличивается количество стран, желающих приехать в Россию. В 2025 году мы получили рекордный показатель - 51 страна подала заявку на участие в международных соревнованиях. В минувшие выходные прошли всероссийские отборочные матчи, победу в которых одержала команда "Сусловцы", которая и будет представлять Россию в международном финале".

"Также за кубок и призовой фонд прилетят побороться еще 11 команд по Dota 2 - из Аргентины, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Мьянмы, Непала, Сербии, Узбекистана и Эквадора. Уверен, что нас ждет яркий финал, ведь студенческие соревнования по компьютерному спорту всегда отличаются яркими эмоциями, рвением к победе и желанием ставить новые рекорды", - добавил Смит.

Финальный этап Открытых киберспортивных студенческих игр состоится 20-21 декабря в Москве.