Внесенный в "Миротворец" Иванов продолжит общаться с ветеранами СВО

Он вместе со многими бывшими игроками "Спартака" был внесен в базу за участие в матче с ветеранами СВО

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Внесенный в базу украинского ресурса "Миротворец" чемпион СССР по футболу Василий Иванов продолжит общаться с ветеранами специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил ТАСС.

Иванов был внесен в базу ресурса вместе с бывшими игроками "Спартака", многократными чемпионами России Дмитрием Аленичевым, Андреем Тихоновым, Александром Ширко, Дмитрием Хлестовым и Александром Филимоновым. Всем им вменяют то, что в июне они принимали участие в матче между ветеранами российского футбола и СВО.

"Я продолжу играть с нашими героями и встречаться с ними. А то, что какие-то фашисты внесли меня в какую-то базу, - мне это без разницы, - сказал Иванов. - Я буду с удовольствием общаться с нашими ветеранами и благодарить их. Благодаря им мы играем, общаемся и живем".

"Думаю, у спартаковских ребят такое же мнение, что им неинтересно, чего создатели этой базы добиваются. Я уверен в этом на все 100%", - добавил он.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.