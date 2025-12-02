Большунов извинился за толчок лыжника Бакурова на этапе Кубка России

В результате инцидента Александр Бакуров получил повреждение

Редакция сайта ТАСС

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов извинился за толчок Александра Бакурова после финиша гонки на этапе Кубка России. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

2 декабря президиум Федерации лыжных гонок России рассмотрит инцидент с участием Большунова и Бакурова.

"Я сожалею о произошедшем инциденте на финише этапа Кубка России и считаю, что поступил неправильно, толкнув соперника плечом, - сказал Большунов. - В будущем такого поведения вы от меня не увидите. Я надеюсь, что это послужит примером для подрастающего поколения. В данной ситуации нужно было финишировать и спокойно поговорить с судьями и, возможно, после уже со спортсменами, послушать, почему он так поступил на дистанции. Без оскорблений, которые были в мой адрес от Бакурова. Я признаю, что я неправильно поступил, толкнув соперника".

"В моих намерениях не было желания нанести травму, - продолжил лыжник. - Хотелось подъехать и поговорить об инцидентах, которые произошли на трассе. Но на эмоциях подъезд к спортсмену оказался быстрым. Если на дистанции случаются какие-то моменты, то их должны разбирать судьи и какие-то технические делегаты. Что касается моментов, после которых я осуществил подъезд к спортсмену, - по ходу гонки их было как минимум три: на подъеме, когда Бакуров специально закрывал, один раз целенаправленно прыгнул и не стал ускоряться, а поехал тем же темпом, и третий произошел на повороте перед финишем. Я понимал, что в спринте на дистанции 1 400 м возможно пару раз помешать, но если больше, то это, наверное, уже перебор. Если Бакуров так не считает, то пускай это останется у него на совести".

29 ноября Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Большунов был дисквалифицирован на одну гонку. Как сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и был отстранен от тренировок на две недели.