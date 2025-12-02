Фрадков: поддержка тренеров стала важнейшим приоритетом для ВФЛА

Для стимулирования специалистов был учрежден конкурс "Лучший тренер", по итогам которого формируется кадровый резерв для сборных команд

Редакция сайта ТАСС

Председатель ВФЛА Петр Фрадков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Важнейшим приоритетом работы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал запуск комплексной системы поддержки тренеров, включающей финансовые, образовательные и социальные программы. Об этом рассказал председатель ВФЛА Петр Фрадков, заявление которого ТАСС предоставила пресс-служба федерации.

"В 2025 году в нашей стране было проведено более 400 соревнований, из них 10 международных, в которых принимали участие и иностранные спортсмены, - рассказали в пресс-службе. - 23 российских легкоатлета выполнили квалификационные нормативы для участия в чемпионате мира, 6 вошли в тройку лучших результатов сезона в мире, 4 установили рекорды России в олимпийских дисциплинах. Прошедший в Казани чемпионат России вошел в топ-15 мирового рейтинга соревнований World Athletics, подтвердив свой высокий статус".

Как считают в ВФЛА, такие результаты стали возможны благодаря комплексной поддержке. "Особый акцент был сделан на работу с тренерским штабом национальной сборной по легкой атлетике - были произведены масштабные перестановки. Утверждена новая структура управления командой, предусматривающая возможность привлечения опытных международных экспертов. Одно из ключевых изменений - смена главного тренера сборной, осуществленная по результатам конкурсного отбора", - добавила представитель пресс-службы.

"Важнейшим приоритетом нашей работы стал запуск комплексной системы поддержки тренеров, включающей финансовые, образовательные и социальные программы, - отметил председатель ВФЛА Фрадков. - Для стимулирования специалистов учрежден конкурс "Лучший тренер", по итогам которого формируется кадровый резерв для сборных команд. Для удержания молодых кадров действует грантовая программа, введены вознаграждения тренерам спортсменов, выполнивших нормативы ЧМ. Разработаны и запущены механизмы привлечения новых специалистов и программы социальной и материальной поддержки для ветеранов спорта, заслуженных тренеров, олимпийских чемпионов и других специалистов, внесших вклад в развитие легкой атлетики".

В пресс-службе ВФЛА подчеркнули, что среди стратегических задач ВФЛА на 2026 год - разработка программы поддержки "первого тренера", обеспечивающей выплаты наставникам, подготовившим спортсменов, добившихся успеха на первенствах и чемпионатах России.