Большунов рассказал о конфликте с лыжниками из группы Сорина

По словам олимпийского чемпиона, в каждой контактной гонке его блокируют и подрезают

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов с момента отстранения от международных стартов находится в конфликте со спортсменами из группы тренера Егора Сорина. Об этом Большунов рассказал в своем Telegram-канале.

29 ноября Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с лыжником из группы Сорина Александром Бакуровым, заняв последнее место. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом, нанеся, по словам Бакурова, травму.

"Начиная с отстранения от международных стартов, я замечаю на протяжении двух лет в каждой контактной гонке - либо специальное перекрытие, либо подрезку, либо, как это было на масс-стартах, закрытие и блокирование перед бонусными отсечками, - сказал Большунов. - Я понимаю, это спорт, но, как сказал кот Леопольд, "ребята, давайте жить дружно" и уважать друг друга на дистанции, делать соревнования интересными и зрелищными с помощью честной борьбы на дистанции и вне ее".

Большунов отметил, что хотел уладить конфликт на месте, однако эмоции и мат в его адрес со стороны Бакурова не позволили этому случиться. Олимпийский чемпион настаивает, что хотел урегулировать ситуацию при личной встрече и не готов выносить разговор на камеры, он также упрекнул соперника в излишней тяге к пиару. В заключении Большунов отметил, что намерен стать сильнее. чтобы впредь не доводить гонки до подобных инцидентов и побеждать без излишних к нему вопросов.

2 декабря президиум Федерации лыжных гонок России рассмотрит инцидент с участием Большунова и Бакурова.