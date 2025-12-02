Хоккеист Жаровский намерен провести следующий сезон в "Салавате Юлаеве"

18-летний форвард был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ 2025 года под общим 34-м номером

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Нападающий Александр Жаровский, задрафтованный клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль", намерен отыграть следующий сезон за уфимский "Салават Юлаев". Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.

Контракт Жаровского с российским клубом рассчитан до конца сезона-2026/27.

"Мы уверены полностью [что Жаровский проведет следующий сезон в "Салават Юлаеве"]. Мы разговаривали и с ним, и с его представителями, - сказал Баширов. - Все понимают, что сейчас он в месте, где может развиваться и прогрессировать. Никто не собирается предпринимать резких шагов".

Жаровскому 18 лет, "Монреаль" выбрал его на драфте НХЛ 2025 года под общим 34-м номером. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету нападающего 20 очков (8 голов + 12 результативных передач) в 23 матчах регулярного чемпионата. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров команды с канадским форвардом Джеком Родуолдом (9+11).