Челестини: футболисты ЦСКА выложатся на 300 процентов в игре с "Краснодаром"

Матч заключительного перед зимней паузой тура РПЛ пройдет в Краснодаре 7 декабря

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА очень хотят стать зимними чемпионами Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), поэтому выложатся в матче с "Краснодаром" на 300 процентов. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

Матч заключительного перед зимней паузой, 18-го тура РПЛ между "Краснодаром" и ЦСКА пройдет 7 декабря в Краснодаре.

"В последний раз ЦСКА закончил зиму на первом месте 10 лет назад, когда стал чемпионом, - сказал Челестини. - Первые пять месяцев для нас были очень позитивные, мы хотим закончить на первом месте, у нас есть такая возможность, будет хорошая компенсация работы, которую мы провели ранее. Я очень доволен работой, суперкубок мы выиграли, вышли в плей-офф кубка, в лиге идем там, где идем".

"Краснодар" очень сильная команда, она не претерпела изменений, очень сильные личности, по персоналиям. Им не нужно доминировать, чтобы забить четыре гола. Они являются действующими чемпионами, очень сильная команда, что доказывает таблица РПЛ, но мы их побеждали. Если мои игроки будут думать об отпуске, то им придется, возможно, поменять профессию. Они готовы на 300 процентов, никаких сомнений, что они выложатся полностью", - добавил Челестини.

"Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. ЦСКА с 36 очками идет вторым.