Челестини оценил номинированный на приз ФИФА гол Алеррандро

Нападающий забил мяч в ворота "Крузейро" ударом через себя, выступая за бразильскую "Виторию"

Алеррандро

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Гол бразильского нападающего ЦСКА Алеррандро, который номинировали на премию Международной федерации футбола (ФИФА), был фантастическим. Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

"Фантастический гол он забил. Здесь нечего сказать. Если бы он еще забивал, было бы более ценно. Там еще Ламин Ямаль представлен, но для меня важнее гол Алеррандро", - сказал Челестини.

ФИФА 13 ноября опубликовала список голов, которые номинированы на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую за самый красивый гол года. В него попал гол Алеррандро через себя за бразильскую "Виторию" в матче с "Крузейро" 19 августа 2024 года.