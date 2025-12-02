RMC Sport: избитые болельщиками футболисты не хотят оставаться в "Ницце"

Болельщики "Ниццы" напали на футболистов команды на клубной базе из-за неудовлетворительных результатов

Полузащитник "Ниццы" Жереми Бога © Paolo Bruno/ Getty Images

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Ивуарийский полузащитник Жереми Бога и нигерийский нападающий Терем Моффи не намерены продолжать выступать за французский футбольный клуб "Ницца" после того, как подверглись нападению со стороны болельщиков. Об этом сообщил телеканал RMC Sport.

По информации источника, спортсмены после произошедшего подали жалобу в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) - руководящий орган национального первенства. Также спортсменам предоставлен больничный: пять дней для Бога и семь - для Моффи.

"LFP самым решительным образом осуждает акты насилия, совершенные в отношении игроков и персонала "Ниццы", - говорится в заявлении организации. - Эти совершенно неприемлемые нападки подрывают целостность футбола. LFP присоединится к жалобам, поданным игроками, в качестве гражданского истца, чтобы полностью поддержать их усилия и помочь обеспечить раскрытие всей правды об этих серьезных событиях. Организация выражает свою полную поддержку пострадавшим игрокам и "Ниице" и подтверждает свою решимость гарантировать безопасность всех участников футбольного мира".

1 декабря портал Foot Mercato сообщил, что болельщики "Ниццы" напали на футболистов команды на клубной базе из-за неудовлетворительных результатов. Среди пострадавших оказались Моффи и Бога. Сообщалось, что болельщики били футболистов и плевали в них.

Бога 28 лет, он перешел в "Ниццу" в июле 2023 года. За команду полузащитник провел 73 матча в различных турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Моффи 26 лет, он выступает за французский клуб с июля 2023 года. В составе команды нападающий забил 24 гола и отдал 5 передач в 72 играх.

"Ницца" потерпела шесть поражений подряд в разных турнирах. В чемпионате Франции после 14 туров команда занимает 10-е место с 17 очками.