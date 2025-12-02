Футболист ЦСКА Жоао Виктор сравнил чемпионаты России и Бразилии

Защитник отметил, что в РПЛ делается ставка на физику, а в Бразилии - на работу с мячом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) является сильным чемпионатом с акцентом на физику, в Бразилии больше сконцентрированы на владении мячом. Такое мнение журналистам высказал бразильский защитник ЦСКА Жоао Виктор.

Виктор перешел в ЦСКА в августе 2025 года.

"Оцениваю шесть месяцев хорошо, может, одна-две игры были не очень. РПЛ - очень тяжелый чемпионат, здесь преобладает физический аспект, это отличает от других турниров. Но есть и высокое качество у игроков, - сказал Виктор. - Но главный аспект - физическое состояние. В этом как раз и есть различие от чемпионата Бразилии".

ЦСКА завершит первую часть сезона 7 декабря матчем 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги, в этот день армейцы на выезде сыграют с "Краснодаром". Игра первого круга завершилась вничью со счетом 1:1.

"Хорошо себя чувствую, мы вышли после выходных, которые заслужили, вернулись на высокий уровень интенсивности, сосредоточены на "Краснодаре", - сказал Виктор. - Без всякого сомнения мы отдадим все силы, игра за первое место, тот, кто победит, займет лидирующую позицию, а также отдалиться от преследователей. Мы готовы выложиться на 200 процентов. Прекрасно знаем сильные стороны [нападающего "Краснодара"] Джона Кордобы, у нас тоже они есть, будет сложное противостояние, нужно будет опасаться его".

"Краснодар" с 37 очками лидирует в таблице РПЛ, ЦСКА (36) идет вторым.