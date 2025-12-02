ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Российским паралимпийцам вернули право выступать под флагом на турнирах FIS

21 октября совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, в ответ на это решение российская сторона подала апелляцию в CAS
10:22
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, оспаривавших недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Россияне благодаря восстановлению в правах Паралимпийского комитета России получили возможность выступать под национальным флагом и гимном. "Это судебное решение открывает для наших спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года", - говорится в сообщении.

Это третье положительное решение CAS по ситуации с допуском российских спортсменов на международные соревнования. Ранее суд частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России, постановив допустить российских саночников к международным стартам в нейтральном статусе, а также признал незаконным решение Международной федерации бобслея и скелетона о санкциях к россиянам.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, которое было принято в 2022 году из-за ситуации на Украине. За него проголосовало 12 членов FIS, против - 10. В ответ на это решение российская сторона подала апелляцию в CAS. К апелляции Федерации лыжных гонок России присоединились Паралимпийский комитет России и 12 атлетов. 

