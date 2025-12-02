Крянин: российские лыжники готовы принять участие в отборах к Олимпиаде

Во вторник CAS принял решение допустить российских лыжников к международным соревнованиям в нейтральном статусе

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские лыжники тренируются и готовы выступить в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм. Об этом ТАСС сообщил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российских лыжников и сноубордистов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, а паралимпийцев - под флагом страны.

"Если есть такое решение, надо его почитать, посмотреть, - сказал Крянин. - Есть решение CAS, еще должен быть допуск от МОК и FIS. Как только это решение будет, тогда все будет понятно, где, когда и на каких отборах, на каких условиях. Сейчас пока еще рано [говорить]. Но решение правильное, хорошее, мы его поддерживаем. Сейчас осталось отработать нюансы. Прорабатывали ранее выступления на отборах? Наши спортсмены готовы, они тренируются, работают. И участвуя в этапах Кубка России, показывают, что уровень наших спортсменов высокий. Мы готовы выступать. Как они выступят, зависит от их желания, возможностей и многих нюансов. А так - готовы хоть завтра выступать".