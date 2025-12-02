Курашов: российские фристайлисты с оптимизмом восприняли решение CAS

Глава Федерации фристайла России ожидает критериев допуска к международным соревнованиям

Редакция сайта ТАСС

Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Отечественные фристайлисты с оптимизмом отнеслись к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске россиян. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Ранее CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой.

"Мы с оптимизмом приняли решение CAS, но еще предстоит пройти ряд этапов, - сказал Курашов. - Министерством спорта России, Олимпийским комитетом России, лично министром спорта Михаилом Дегтяревым была проделана огромная работа по апелляциям, по их сопровождению в CAS. Результат достаточно оптимистичен на сегодняшний день. Необходимо понять содержание понятия "нейтральный статус" и критерии допуска к международным соревнованиям. Пока эти детали не озвучены. Мы восприняли с оптимизмом, будем отрабатывать с новыми вводными, которые ожидаем от международной федерации".