Минское "Динамо" одержало пятую победу подряд в КХЛ

Белорусский клуб в гостях обыграл хабаровский "Амур"

Хоккеисты минского "Динамо" © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ХАБАРОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Минское "Динамо" одержало победу над хабаровским "Амуром" в серии буллитов со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Динамо" отметились Николай Салыго (44-я минута) и Даниил Липский (54), победный буллит реализовал Даррен Диц. У "Амура" отличились Егор Воронков (24) и Игнат Коротких (56).

"Динамо" одержало пятую победу подряд в КХЛ, в последний раз команда проигрывала 18 ноября - череповецкой "Северстали" (2:4). "Амур" потерпел четвертое поражение подряд. Команда из Минска вернулась на первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 32 матчах. "Амур" набрал 29 очков в 32 играх и занимает восьмое место на Востоке.

В следующем матче "Динамо" 16 декабря в гостях сыграет против ярославского "Локомотива", "Амур" также встретится с "Локомотивом", матч пройдет 4 декабря в Хабаровске.

В другом матче дня "Сочи" на выезде обыграл "Адмирал" из Владивостока (4:2).