В Норвегии разочарованы решением CAS допустить россиян до турниров FIS

Глава Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Дюрхауг отметила, что позиция Норвегии по этому вопросу остается твердой

Президент Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Дюрхауг © Trond Tandberg/ Getty Images

ТАСС, 2 декабря. Президент Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Дюрхауг разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS) позволить российским спортсменам участвовать в турнирах Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом она заявила телеканалу TV 2.

Во вторник CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой.

"Мы, естественно, разочарованы таким заключением, - сказала Дюрхауг. - Позиция Норвегии по этому вопросу остается твердой, но вместе с другими странами - членами FIS мы, конечно же, должны разобраться с этим. Нам нужно время, чтобы понять, что будет дальше, и мы пока не знаем, что планируется реализовать на практике в отношении участия в соревнованиях перед Олимпиадой".

FIS отстранила российских спортсменов от турниров в 2022 году из-за ситуации на Украине.