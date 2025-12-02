Баталова: паралимпийцы достойны уже того, чтобы выступать под флагом РФ

Во вторник CAS позволил лыжникам-паралимпийцам выступать под национальной символикой

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские паралимпийцы достойны того, чтобы выступать под отечественным флагом и гимном на международных соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказала 13-кратная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике, 18-кратная чемпионка мира Рима Баталова.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, оспаривавших недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Россияне благодаря восстановлению в правах Паралимпийского комитета России получили возможность выступать под национальным флагом и гимном.

"Приятно, что уже стали допускать спортсменов. Хотя у нас нет еще решения FIS, что федерация разрешит выступать им. Квалификационные соревнования для наших спортсменов, связанные с отбором на Олимпиаду, уже прошли, - сказала Баталова. - Стоит только надеется на приглашение на соревнования. Как например, это было, когда нас приглашали выступать в Китай из общества слепых. Но все равно есть много препятствий".

"Паралимпийцы уже достойны выступать под своим флагом и чтобы игрался наш гимн. Хватит уже нас обижать", - добавила она.

Ранее CAS частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России, постановив допустить российских саночников к международным стартам в нейтральном статусе, а также признал незаконным решение Международной федерации бобслея и скелетона о санкциях к россиянам.