Большунова отстранили на период восстановления от травмы Бакурова

29 ноября Большунов после финиша в спринтерской гонке на этапе Кубка России подъехал к Бакурову со спины и толкнул его плечом

Редакция сайта ТАСС

Александр Большунов © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) отстранил трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова от соревнований на период восстановления от травмы Александра Бакурова. Об этом ТАСС сообщил член президиума ФЛГР Сергей Крянин.

"Если грубо говорить, то это отстранение до момента восстановления Бакурова. Сроки восстановления мы не знаем, это к врачам. Все 19 членов президиума осудили поведение после финиша. В ближайшее время будет опубликовано решение со всеми деталями", - сказал Крянин.

29 ноября Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Результат Большунова в спринте был аннулирован.

Позднее Президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и отстранен от тренировок на две недели. В связи с этим спортсмен может пропустить два следующих этапа Кубка России. Большунов объяснил свой поступок эмоциями и поведением соперника во время гонки. Крянин в комментарии "Спорт-Экспрессу" призвал Большунова извиниться перед Бакуровым.

Большунову 28 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".