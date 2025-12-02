От 100 до 200 спортзалов в школах реконструируется в каждом регионе РФ

Как рассказал региональный координатор проекта "Единой России" "Детский спорт" Алексей Волоцков, также будут отремонтированы покрытия, спортивные площадки, уличные тренажеры, площадки для сдачи ГТО

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. От 100 до 200 спортивных залов в школах находятся в стадии реконструкции в каждом регионе РФ по программе федерального партийного проекта "Единой России" "Детский спорт". Об этом журналистам рассказал депутат Госдумы, региональный координатор проекта Алексей Волоцков.

Целью проекта является популяризация здорового образа жизни и регулярной физической активности среди детей и подростков, создание комфортных условий для массового спорта.

"Важно прежде всего поддержать инфраструктуру наших образовательных учреждений. Проект по ремонту и реконструкции спортивных залов и школ был и будет всегда. Для села зал в школы - это большой спортивный объект", - сказал Волоцков.

"По народной программе "Единой России" идет реконструкция - от 100 до 200 школ в каждом регионе. Где-то это включено в бюджет региона, где-то используются внебюджетные средства. В ближайшие несколько лет будет произведена модернизация спортзалов, учитывая, что за долгие годы руки туда не доходили. Помимо этого, будут отремонтированы покрытия, спортивные площадки, уличные тренажеры, площадки для сдачи ГТО", - добавил он.

По словам депутата Госдумы, олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, проект в большей степени является партийным контролем. "Это контроль над тем, чтобы детский спорт развивался, строились серьезные объекты, как масштабные ФОКи, так и небольшие сооружения. И регионам это виднее всегда. Я также уже говорила о части проекта, которая касается кинофильмов о спорте, они будут показываться и детям, и студентам, его курирует Ирина Роднина", - отметила Журова.