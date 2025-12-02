Рожков: спортсменов из РФ стоит ожидать на ближайшей Паралимпиаде

ДЗЕРЖИНСК /Нижегородская область/, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков считает, что российских атлетов стоит ожидать на ближайших Паралимпийских играх в Италии.

Ведущий церемонии награждения паралимпийцев, проходящей в Дзержинске, Дмитрий Губерниев поинтересовался, стоит ли ожидать хоть сколько-то российских спортсменов на Паралимпиаде.

"Да. Кроме того, у нас есть еще шанс [выступить] по двустороннему приглашению, которое будет рассматриваться в середине января - начале февраля. Но самое главное - та победа паралимпийского комитета, на международном суде, на генеральной ассамблее, дает право россиянам участвовать в Паралимпиаде с гимном и флагом", - сказал Рожков.

Во вторник Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой.

Ближайшие зимние Паралимпийские игры пройдут в Италии в марте 2026 года.