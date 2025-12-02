В FIS заявили, что в списке российских нейтральных спортсменов нет Большунова

Во вторник Спортивный арбитражный суд разрешил россиянам выступать на соревнованиях FIS в нейтральном статусе

Александр Большунов © Донат Сорокин/ ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) уже располагает списком нейтральных спортсменов из России и Белоруссии, в нем нет трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Об этом телерадиокомпании Yle заявил член правления FIS Мартти Ууситало.

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой.

"FIS уже располагает списком спортсменов из России и Белоруссии, соответствующим критериям нейтральности. Насколько мне известно, успешные российские лыжники в настоящее время не соответствуют нейтральному статусу", - сказал Ууситало.

FIS отстранила российских спортсменов от турниров в 2022 году из-за ситуации на Украине.