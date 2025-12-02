ФЛГР заранее направила в FIS список лыжников для участия в турнирах

Во вторник российским спортсменам разрешили выступать на соревнованиях FIS в нейтральном статусе

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) заблаговременно отправила в Международную федерацию лыжных гонок и сноуборда (FIS) список спортсменов для участия в международных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой. FIS признала решение CAS.

"Нами заблаговременно отправлены в международную федерацию списки спортсменов, это практически вся сборная команда страны. Ближайший этап Кубка мира, который в ближайший уик-энд пройдет в норвежском Тронхейме, пройдет точно мимо нас, не успеем заявиться. На следующей неделе этап Кубка мира будет принимать Давос, вот там посмотрим", - сказал Сорин.

"После Швейцарии будет уже "Тур де Ски", который пройдет в Италии. Оценивать вероятность участия в этих стартах я не могу пока, но мы готовы выступать на всех соревнованиях, на которые нас допустит FIS. Что касается наличия действующих шенгенских виз, то у кого-то из спортсменов они есть, у кого-то нет, у кого-то истекают на днях", - добавил он.

Российские спортсмены получили право на участие в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут 6-22 февраля в Италии. В заявлении FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине. Заявки будут рассматриваться комиссией FIS, федерация опубликует на своем сайте список спортсменов, которым был предоставлен статус индивидуального нейтрального спортсмена.