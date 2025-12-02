ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Сафронов после решения CAS пожелал лыжникам выиграть Паралимпиаду

Во вторник Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой
15:11

ДЗЕРЖИНСК /Нижегородская область/, 2 декабря. /ТАСС/. Заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике Дмитрий Сафронов пожелал российским лыжникам отобраться на зимнюю Паралимпиаду и победить в соревнованиях.

"Будем надеяться и верить, желаем ребятам удачи, чтобы кто-то отобрался и выиграл Паралимпиаду", - сказал Сафронов в разговоре с ТАСС.

Он добавил, что легкоатлеты, в свою очередь, продолжают готовиться к своим соревнованиям. "Готовимся выступать под флагом и гимном", - отметил спортсмен.

Во вторник Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой.

Ближайшие зимние Паралимпийские игры пройдут в Италии в марте 2026 года. 