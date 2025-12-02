Пунько: паралимпийцы сделают все, чтобы соперники выучили гимн России

В Дзержинске 2 декабря проходит церемония награждения премией "Возвращение в жизнь", Пунько стал победителем в номинации "Личным примером"

Сергей Пунько © Станислав Красильников/ ТАСC

ДЗЕРЖИНСК /Нижегородская область/, 2 декабря. /ТАСС/. Тренеры и спортсмены паралимпийской сборной России сделают все, чтобы иностранцы не только вспомнили, но и выучили гимн Российской Федерации, заявил старший тренер сборной РФ по плаванию спорта слепых, четырехкратный чемпион Игр Сергей Пунько.

Он напомнил, что несколько месяцев назад участников отдельных видов спорта начали допускать до международных соревнований под флагом и гимном РФ.

"За наше долгое отсутствие, я думаю, многие иностранные государства - участники мероприятий немножко подзабыли звучание нашего гимна. В будущем мы со всеми тренерами сборных и спортсменами сделаем так, чтобы они не только вспомнили, но и выучили гимн нашей страны", - сказал Пунько.

В Дзержинске 2 декабря проходит церемония награждения премией "Возвращение в жизнь", инициаторами которой выступает Паралимпийский комитет России совместно с правительством Нижегородской области при поддержке Министерства спорта РФ. Пунько стал победителем в номинации "Личным примером".