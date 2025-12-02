Федерация керлинга России оспорит отстранение от турниров в CAS до конца года

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил ТАСС, что все документы для подачи готовы

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Федерация керлинга России (ФКР) оспорит отстранение российских спортсменов от международных соревнований в Спортивном арбитражном суде (CAS) до Нового года. Об этом ТАСС сообщил глава федерации Дмитрий Свищев.

"Мы пока не подали иск. Но с Олимпийским комитетом России приняли решение подать иск в CAS. Это будет сделано до Нового года. Все документы для подачи готовы", - сказал Свищев.

Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации керлинга с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.