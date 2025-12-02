Паралимпиец Сафронов рад премии "Возвращение в жизнь" не меньше медали ЧМ

Двукратный чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике был отмечен в номинации "Преодоление"

Дмитрий Сафронов © Lintao Zhang/ Getty Images

ДЗЕРЖИНСК /Нижегородская область/, 2 декабря. /ТАСС/. Заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике Дмитрий Сафронов рад, что стал обладателем премии "Возвращение в жизнь" не меньше, чем медали чемпионата мира. Об этом он сообщил журналистам в Дзержинске.

"Счастлив получить такое признание. Для нас это как лучший спортсмен года. Получать признание дома, на родной земле, в родном городе, это просто великолепное ощущение: очень приятно и волнительно. Я, наверное, больше рад, чем медалям чемпионата мира. Там ты напряжен и волнуешься, а тут спокойно получаешь медаль", - сказал Сафронов.

Церемония награждения прошла во вторник в Дзержинске Нижегородской области. Спортсменов отметили по 10 номинациям, включая "Преодоление", одним из лауреатов в которой стал Сафронов.