Пунько не ожидал, что станет обладателем премии "Возвращение в жизнь"

Старший тренер сборной России по плаванию спорта слепых был отмечен в номинации "Личным примером"

Сергей Пунько © Julian Finney/ Getty Images

ДЗЕРЖИНСК /Нижегородская область/, 2 декабря. /ТАСС/. Старший тренер сборной РФ по плаванию спорта слепых, четырехкратный паралимпийский чемпион Сергей Пунько не ожидал, что станет лауреатом премии "Возвращение в жизнь". По его мнению, такие события важны не только для наставников, но и для спортсменов.

"Нет, не ожидал [получить премию]. В принципе, когда ты выступаешь в роли спортсмена на соревнованиях, ты понимаешь, чего ты можешь достичь. Ты в какой-то мере ожидаешь этого. Очень приятно, что оценили достижение, оценили работу. Я в качестве главного тренера по слабовидящим со второй половины 2023 года, за этот короткий промежуток удалось реанимировать команду, вывести ее на новый уровень", - сказал Пунько в беседе с ТАСС.

По его словам, во времена, когда Пунько сам был действующим спортсменом, таких премий было меньше.

"Хорошо, что это уже стало традицией, отмечать лучших спортсменов. Это дает им новый заряд энергии на новые свершения. Эти премии - одна из ступенек и мотивация, которые заставляют спортсменов держать уровень", - добавил тренер.

В Дзержинске 2 декабря прошла церемония награждения премией "Возвращение в жизнь", инициаторами которой выступает Паралимпийский комитет России совместно с правительством Нижегородской области при поддержке Министерства спорта РФ. Пунько отметили в номинации "Личным примером".